Lampedusa, ancora sbarchi. Trasferimenti per 900 migranti. La procura di Agrigento apre un'inchiesta

Non ci sono indagati, né ipotesi di reato avanzate ed iscritte. E’ da un paio di mesi, ancor prima dell’ispezione di giugno scorso del Viminale, che la Procura di Agrigento, con a capo il facente funzioni Salvatore Vella, ha concentrato - aprendo un fascicolo 45 - l’attenzione sull'hotspot di Lampedusa - come anticipato dal quotidiano La Repubblica - e sulla sua gestione da parte della cooperativa Badia Grande. Il modello 45 raccoglie atti che necessitano di accertamenti preliminari che, nel caso del centro d’accoglienza di Lampedusa, sono ancora in corso e in fase di approfondimento. Soltanto se verranno ravvisati illeciti, i pm procederanno a iscrivere indagati nel registro per ipotesi determinate.



Sono 600 circa i migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, che sono stati fatti salire sulla nave Diciotti della Guardia costiera con destinazione Porto Empedocle (Agrigento). Nella struttura di primissima accoglienza restano, al momento, circa 1.700 persone, a fronte dei 350 posti disponibili. Per oggi, la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il ministero dell’Interno, ha stabilito il trasferimento di altre 300 persone: 150 vengono, al momento, imbarcate sul traghetto di linea Sansovino e altrettante verranno portate sulla nave militare Foscari.

La nave GeoBarents di Msf nella notte ha soccorso 13 e 76 persone che erano su imbarcazioni alla deriva in zona di ricerca e soccorso maltese. Sulla nave ci sono 141 persone tra cui una bambina di 2 anni. Sono invece 439 i migranti salvati che sono sulla Seawatch3 mentre altri 387 si trovano sulla Ocean viking.

All'alba un barcone di 10 metri, con a bordo 51 cittadini eritrei, etiopi, sudanesi ed egiziani era approdato a Lampedusa. Ad intercettare il natante, a circa un miglio dalla costa, è stata una motovedetta della Guardia di Finanza. Ieri, fino a notte inoltrata, sull'isola si sono registrati 15 sbarchi per un totale di 631 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola erano state superate, nonostante i trasferimenti già avvenuti di circa 200 ospiti, le 2.200 presenze.

