Lite nel cortile esterno di una scuola a Paternò: ferito un ragazzo

Finisce con un ragazzo accoltellato ad una gamba, la lite avvenuta tra due giovanissimi nel cortile esterno della scuola media G.B. Nicolosi a Paternò, in provincia di Catania. Nel corso della lite, avvenuta pare per non meglio spiegati motivi passionali, uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha ferito l'altro ad una gamba. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò che sono stati coordinati dalla Procura per i minorenni del Tribunale di Catania. Il ragazzo ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore dello stesso Comune, mentre l'aggressore è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti.

