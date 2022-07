Marsala, due ladri di Sansevieria

Attendevano la notte per entrare in azione. Poi passavano al setaccio tutti i vasi e fioriere di design in cui era presente la pianta Sansevieria e la rubavano. Con l’accusa di furto aggravato in concorso i Carabinieri a Marsala hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Marsala nei confronti di due marsalesi di 27 e 40 anni. L’indagine è stata condotta visionando numerosi impianti di videosorveglianza. Il giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala ha applicato, per il 40enne, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne e dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, mentre per il 27enne (percettore di reddito di cittadinanza) quella dell’obbligo di presentazione alla Pg.



