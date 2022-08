Meteo: allerta ondate di calore e incendi in Sicilia

È stato diffuso dalla Protezione civile regionale il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte del 3 agosto e per le prossime 24 ore.

Il massimo livello di allerta per il rischio di ondate di calore è previsto a Palermo (3, colore rosso), con una temperatura massima percepita di 38°. Identica la previsione per dopodomani. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è «media» la pericolosità prevista, con livello di «preallerta» (colore arancione).

