Morta la donna di Barrafranca che era rimasta ferita con il marito nello schianto sulla Ss626

E’ morta questa mattina all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta la donna di 73 anni, Francesca Catalano, di Barrafranca, nell’Ennese, che era rimasta gravemente ferita in un incidente, insieme al marito, ieri pomeriggio sulla Statale 626.

L’uomo, G.A., 75 anni, è tutt'ora in osservazione in pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita. I due coniugi viaggiavano a bordo di una Opel Speedster quando il guidatore per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato a velocità con il guardrail e ha sbattuto diverse volte in una vera e propria "carambola" prima di finire la sua corsa quasi accartocciato sul ciglio della strada. C'era stato bisogno dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna dalle lamiere del mezzo.

