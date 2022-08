Moto d'acqua investe un pedalò: un ferito grave a Marina di Ragusa

Grave incidente in mare nelle acque di Marina di Ragusa. Una moto d'acqua ha centrato in pieno un pedalò e un uomo è rimasto gravemente ferito. La vittima è stata trasportata d'urgenza con l'ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" e poi, viste le gravi condizioni, all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato e personale della Guardia Costiera. Bocche cucite per ora alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, dove è stato confermato l'incidente ma ma si mantiene il riserbo anche perché sono in corso le indagini per accerrtare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali resposansabilità. Dell'episodio è stata informata la Procura della Repubblica di Ragusa competente per territorio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA