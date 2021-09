Muore al lavoro stroncato da un malore comandante dei carabinieri dell'Agrigentino

Lutto nell'Arma dei carabinieri. Stamani a Calamonaci, in provincia di Agrigento, è venuto a mancare il comandante della locale Stazione dei carabinieri. Il luogotenente, Giuseppe Sabella, 47 anni, sposato e padre, è morto per un malore, presumibilmente un ictus, che lo ha colpito mentre si trovava al lavoro. I sanitari del 118 immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

"Un uomo, un comandante esemplare, un padre modello che lascia un vuoto incolmabile tra i carabinieri della nostra provincia - dice il comandante provinciale dell'Arma di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo -. Giuseppe, il luogotenente Sabella sarà sempre nella nostra memoria e vivrà con noi, insieme a tutti coloro i quali hanno donato la propria vita per proteggere il prossimo, per difendere i deboli e per contribuire a rendere sicuro e fare grande il nostro Paese”.

