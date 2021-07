Muore mentre raccoglie origano sulle Madonie: cadavere recuperato dal Soccorso Alpino

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del IV Reparto Volo della Polizia di Stato per soccorrere un uomo colto da malore sulla Madonie mentre raccoglieva origano. I tecnici del SASS purtroppo non hanno potuto fare altro che trasportare la salma di GR, 60 anni, di Petralia Soprana. Nella tarda mattinata di oggi la centrale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino dopo la segnalazione giunta da Portella Mandarini (Petralia Sottana). Vista la natura estrema del terreno e le condizioni necessarie l'intervento dell'elicottero della polizia di Stato. Via terra, intanto, sul luogo dell'incidente sono arrivati ​​gli uomini del distaccamento di Petralia Sottana del Corpo Forestale della Regione Siciliana e una squadra del Soccorso Alpino dalle Madonie che hanno constatato il decesso del sessante avvisando i carabinieri.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA