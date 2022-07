Partinico, nonno di 84 anni coltivava marijuana: arrestato

I carabinieri hanno arrestato Liborio Giarraffo, 84 anni di Partinico, accusato di coltivazione di droga. In campagna in contrada Vernazza sono state trovate 504 piante di marijuana. La piantagione, recintata e protetta da un cancello, era alimentata con l’energia rubata dalla rete elettrica. Sono i corso indagini per accertare se l'anziano avesse complici nella gestione della maxi piantagione. L'arresto è stato convalidato dal gip Nicola Aiello. Il pensionato è difeso dall’avvocato Bartolomeo Parrino. Giarraffo è stato portato ai domiciliari.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA