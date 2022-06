Partita Palermo, bagarino "moltiplicava" i biglietti: multa anche per un tifoso

I finanzieri del comando provinciale di Palermo, in occasione della finale di play-off della serie C tra il Palermo e il Padova, hanno multato un bagarino che, vicino lo stadio Renzo Barbera, è stato sorpreso a vendere biglietti della partita a prezzi maggiorati a due tifosi. L’uomo usava anche una tecnica per "moltiplicare" i biglietti: ne fotocopiava più volte uno originale, acquistato e intestato a un’altra persona, vendendolo come «unico» a ignari avventori acquirenti. Al momento dell’intervento, il bagarino è stato trovato in possesso di altre tre copie dello stesso titolo di accesso, relativo ad un posto in Curva Sud. Nel corso dei successivi controlli effettuati «a campione» a ridosso dei tornelli dello stadio i finanzieri hanno identificato un tifoso palermitano in possesso di un biglietto fotocopia di Curva Sud senza la procedura del "cambio nominativo". Al bagarino è stata contestata una sanzione, per un importo tra i 2.500 e i 10.000 euro; al tifoso, entrato all’interno dello stadio con biglietto non a suo nome, è stata contestata una multa tra i 100 e i 500 euro.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA