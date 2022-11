Persona obesa deve andare in ospedale: vigili del fuoco per farla uscire da casa

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti a Catania In Via Alonzo Consoli, in collaborazione con il personale sanitario del Servizio 118, per il trasferimento in ospedale di una persona obesa.

La donna 62enne è stata messa in sicurezza su una barella tipo "Toboga" e portata fuori da suo appartamento con l'ausilio di una scala aerea e di tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale. Consegnata ai sanitari è stata trasportata in ospedale.

