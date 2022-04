Posti di controllo a Riposto: identificate 28 persone e scovato un puscher

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, sono stati impegnati in un servizio ad ampio raggio nel comune di Riposto finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa. Sono stati effettuati diversi posti di controllo, con l’utilizzo anche di pattuglie, che hanno consentito di identificare 28 persone, sottoporre a verifica 16 veicoli e contestare violazioni al C.d.S. per mancata copertura assicurativa e per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Nell’ambito del medesimo servizio, è stato anche segnalato alla prefettura quale assuntore un 37enne perché trovato in possesso di due dosi di marijuana. Il contrasto allo spaccio di droga ha portato i militari ad estendere la ricerca anche all’interno di alcune abitazioni; nei pressi di via Piersanti Mattarella è stata sottoposta a perquisizione, tra le altre, quella di un 35enne del posto denunciato perché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Unitamente ai carabinieri è entrato in azione il cane dei cinofili “King” che non ha mancato di andare a segno, fiutando marijuana all’interno di un pensile della cucina. Nella circostanza è stato rinvenuto un quantitativo di oltre 100 grammi di marijuana occultato in vari nascondigli all’interno dell’abitazione e nel garage di pertinenza dell’abitazione.



