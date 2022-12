Rimase ferito in incidente stradale, 14enne morto in ospedale

È morto Benedetto Pensati, il ragazzo di14 anni rimasto ferito nell’incidente stradale sulla statale 113. E’ deceduto oggi all’ospedale Villa Sofia dove era ricoverato dallo scorso 9 dicembre quando fu coinvolto in un grave incidente stradale nel tratto tra Bagheria e Ficarazzi. Il ragazzo a bordo del suo ciclomotore elettrico mentre procedeva in direzione Ficarazzi, si scontrò con un’automobile che procedeva in direzione di Bagheria. Dopo lo scontro il giovane ficarazzese riportò diverse fratture e fu portato all’ospedale Buccheri La Ferla dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Poi fu trasferito al Trauma Center di Villa Sofia. Indaga la polizia municipale di Bagheria.

