Ristoranti con alimenti congelati in cattivo stato e con altre carenze: multe e chiusura

Carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate dai carabinieri del Nas di Catania in cinque ristoranti del centro storico di Messina. I controlli sono stati effettuati insieme con i militari del Comando provinciale della città dello Stretto. In un caso è stato effettuato il sequestro penale di alimenti congelati abusivamente e trovati in cattivo stato di conservazione e non idonei al consumo umano. In un ristorante di Ganzirri sono stati posti in sequestro prodotti ittici di cui non era possibile tracciare l’origine e la provenienza. Riscontrate anche violazioni in ordine al mancato rispetto delle misure di prevenzione della diffusione pandemica.

Un ristoratore del centro cittadino non rispettava l’obbligo di indossare la mascherina di protezione ed è stato sanzionato con la conseguente chiusura temporanea dell’esercizio. Le numerose verifiche sul possesso del green-pass rafforzato da parte degli avventori non hanno evidenziato irregolarità. I servizi di controllo dei militari del Nas continueranno nelle prossime settimane e verranno estesi anche a materie e settori diversi dalla sicurezza alimentare.



