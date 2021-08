Sanzioni per chiosco-bar a Barriera: occupazione abusiva e niente mascherine

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina, unitamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio che ha interessato, in particolare, i rioni di Picanello e Barriera.

Pubblicità

Nel corso del servizio si è proceduto al controllo di 35 persone e di 18 veicoli e di un chiosco bar, ubicato nel quartiere Barriera. Il titolare del chiosco è stato sanzionato per occupazione abusiva con tavoli e sedie della sede stradale nonché per l’inosservanza della normativa anti-covid: infatti, il personale che serviva al bancone non indossava i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla vigente normativa. Per tali ragioni veniva irrogata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Gli agenti hanno poi proceduto al controllo di 11 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA