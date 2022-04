Una persona è morta in uno scontro tra due automobili sulla strada statale «Palermo-Sciacca»; il traffico è rallentato in località Sciacca. Lo rende noto l’Anas che ha inviato alcune squadre sul luogo dell’incidente per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

