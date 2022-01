Serata "abusiva" con musica all'aperto: chiuso pub a Palermo

Musica all’aperto con un dj alla console senza autorizzazioni. Per questo motivo la polizia municipale ha multato e chiuso per cinque giorni un pub di via Chiavettieri, a Palermo. I vigili hanno effettuato un controllo, scoprendo che in un’area su strada, di pertinenza del locale, era in corso un evento abusivo con musica amplificata.

Gli agenti, dopo avere interrotto l’evento, hanno disposto il sequestro amministrativo cautelare per cinque giorni. E’ stata contestata anche l’assenza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature musicale in uso. Oltre alle multe sarà applicata la sanzione della chiusura dell’attività per cinque giorni.



