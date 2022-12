Si ferisce con un decespugliatore a lama, soccorso da un elicottero della Polizia

Un elicottero della Polizia decollato da Boccadifalco ha salvato la vita ad un operaio della forestale di 58 anni che con un decespugliatore si è ferito gravamente rischiando di tranciarsi una gamba. L’uomo di Poggioreale stava lavorando in campagna con un decespugliatore a lama. A dare l’allarme sono stati alcuni agricoltori che lavoravano nelle vicinanze. Il 118 ha inviato il proprio elicottero che, dopo alcuni minuti di sorvolo, non è però riuscito ad atterrare a causa della zona impervia e delle condizioni meteo avverse. Quindi è stato chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico con l’elicottero della Polizia di Stato AW139 POLI 109. Il velicolo dopo avere preso a bordo due tecnici di elisoccorso ha raggiunto dopo pochi minuti Poggioreale dove nel frattempo i sanitari del 188 avevano raggiunto il ferito. L’uomo è stato poi issato a bordo con il verricello in dotazione ed è stato trasportato all’ospedale civico di Palermo.

