Trapani, scooter contro un'auto: muore un uomo di 66 anni

Uno scooterista di 66 anni, Giacomo Genovese di Trapani, ha perso la vita nel pomeriggio a Trapani in uno scontro con un’auto avvenuto tra Piazza Vittorio e il lungomare Dante Alighieri. Il conducente del mezzo a due ruote, che indossava il casco, è morto sul colpo. Per effettuare i rilievi ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia locale. Genovese si è scontrato con una Volkswagen condotta da una donna che è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti i sanitari del 118.



