Uccisa a Catania, figlio della vittima fermato per l'omicidio: «Ti amo papà»

Il suo profilo social racconta l'ammirazione incondizionata per il padre detenuto per furti d’auto e sospettato di un tentato omicidio. «Papà sei il mio amore, ti amo», scriveva su Facebook il quindicenne, fermato ieri dalla squadra mobile di Catania su disposizione della Procura per i minorenni con l’accusa di avere ucciso la madre Valentina Giunta, 32 anni. E proprio l’amore per il padre, che poteva incontrare solo durante i colloqui sarebbe stato alla base del delitto.

Pubblicità

La madre, infatti, voleva tagliare i ponti con l’ex marito e trasferirsi lontano. Il ragazzo, che porta il nome del nonno, in passato arrestato nell’ambito di un’inchiesta su un’organizzazione specializzata in furti d’auto, aveva mantenuto rapporti strettissimi anche con i nonni paterni e viveva male la presa di distanze della madre. In un video su tik tok il ragazzo ha fatto un collage delle foto del padre e in più post ha scritto «ti amo leone, sei la mia vita a presto fuori».

Foto dell'abitazione di Orietta Scardino



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA