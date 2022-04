Velisti in difficoltà al largo di Riposto: soccorsi dalla Guarda Costiera

Due velisti sono stati soccorsi in mare dalla Guardia costiera di Riposto. E’ accaduto attorno alle 15. La sala operativa del Circomare è stata allertata dagli stessi velisti, via telefono, mentre transitavano in direzione nord a due miglia dal porto di Riposto, segnalando una avaria al motore e criticità legate alla vela, allorchè è rimasta impigliata una cima sull’albero. Per fortuna nulla di grave ma solo le difficoltà legate al motore guasto. Uno dei velisti, durante le operazioni di ripartenza della barca, con il mare fortemente agitato, forza 3, è rimasto leggermente ferito ad un dito.

Pubblicità

Provvidenziale e tempestivo l’intervento di una motovedetta della Guarda costiera di Riposto che raggiunta la barca, ha prestato assistenza al mezzo navale in difficoltà; la barca a vela è stata privatamente rimorchiata, in sicurezza, sino al bacino della Marina di Riposto. Il velista ferito è stato condotto in infermeria. Non si è reso necessario l’intervento di una ambulanza del 118.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA