Viviana e Gioele, corpi saranno restituiti alla famiglia ad un anno dal ritrovamento

La Procura di Patti (Messina), come apprende l’Adnkronos, ha autorizzato la restituzione dei corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello, i cui resti sono stati ritrovato nell'agosto dello scorso anno, giorni dopo la loro scomparsa a Caronia. A questo punto i familiari della deejay di 41 anni e del piccolo Gioele potranno celebrare i funerali, a un anno dalla loro scomparsa. Oggi la Procura, come confermato all’Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. L’inchiesta è stata aperta per omicidio, sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA