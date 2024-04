Palma di Montechiaro, una croce e 9 cartucce calibro 12 sul cancello di casa del sindaco

Intimidazioni

Castellino: «Questi gesti vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole, ma deve, sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti»

Una croce in cartone con 9 cartucce calibro 12. Questo il messaggio intimidatorio che il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha trovato sul cancello d’ingresso della sua abitazione. I carabinieri stanno sentendo l’amministratore e stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza in zona. E’ stata aperta un’inchiesta.

«I carabinieri sono arrivati subito e sono operativi, li ringrazio di cuore. Così come ringrazio il prefetto Filippo Romano, il questore Tommaso Amato e il dirigente del commissariato di polizia, il commissario capo Maria Lucia Lombardo, che mi hanno subito chiamato. Non mi sono sentito solo». lo ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, che ha trovato appoggiato al cancello di casa una croce con 9 proiettili calibro 12. «Sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Questi gesti vengono compiuti a causa di una subcultura che non vuole, ma deve, sparire. Andiamo avanti senza tentennamenti. Non sono solo, lo Stato mi è vicino».

