Preparati e basi per dolci scaduti e tra escrementi di topi nel Catanese: sequestrati

Controlli

La scoperta nel corso di una serie di ispezioni effettuate dal Nas in tutt'Italia in prossimità delle festività pasquali

C’è anche la provincia di Catania nel mirino dei controlli che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha effettuato in Italia in prossimità della Pasqua con un bilancio di oltre 840 ispezioni inlaboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe accertando irregolarità in 324 aziende, pari al 38%. Contestate contestato 574 violazioni penali ed amministrative per un ammontare di 425 mila euro, e sequestrate 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267mila euro. Sei i titolari di negozi deferiti all’Autorità giudiziaria e sequestrate oltre 300 colombe e uova. Sono 15 i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività stimate in un valore economico superiore a 5 milioni di euro.