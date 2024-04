Quasi 500 euro per volare da Milano alla Sicilia per Pasqua: le ultime follie del caro tariffe aeree

il caso

La nuova denuncia del Codacons che si è rivolto all'Antitrust

Nuovo esposto Codacons all’Antitrust per i costi dei biglietti aerei dal resto d’Italia alla Sicilia nel periodo di Pasqua. «Siamo ormai prossimi alla Pasqua e per molti siciliani si avvicina il momento di rientrare nell’Isola ma tanti dovranno rinunciare all’idea perché i prezzi dei biglietti aerei sono altissimi – denuncia il Codacons – Un Milano-Palermo con Ita Airways ad esempio costa 447,21 euro partendo il 7 aprile alle 14 e rientrando l’11 aprile in serata. Se si scelgono, poi, orari più comodi il prezzo arriva sino a 557 euro in economy. E la situazione non migliora con Ryanair, perché il prezzo oscilla tra 248 e 302 euro. Insomma, il fenomeno del ‘caro volì per le festività si ripete».