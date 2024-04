Rubano colli di merce varia da un semirimorchio al porto di Catania: tre arresti

Polizia

In totale il valore della merce si aggira intorno ai 2.000 euro.

La Polizia ha arrestato a Catania tre persone, di 49, 50 e 69 anni, sorprese a rubare nella zona Silos del porto una quarantina di colli di cartone contenenti merci varie da un semirimorchio. In totale il valore della merce si aggira intorno ai 2.000 euro. Il titolare della ditta proprietaria del semirimorchio ha presentato denuncia negli uffici della Polizia di Frontiera e gli agenti gli hanno restituito la refurtiva.Il pm di turno ha disposto per i tre gli arresti domiciliari in attesa della relativa convalida con celebrazione del rito direttissimo. All’esito dell’udienza di convalida è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. A uno di loro è stata sospesa l’erogazione del Reddito di cittadinanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA