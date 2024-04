San Berillo Vecchio a “setaccio”: trovata busta con 120 grammi di marijuana

Catania

Nell'operazione di Polizia sono stati identificate in tutto 145 persone

Una busta contenente 120 grammi di marijuana è stata sequestrata a carico di ignoti a Catania dalla Polizia grazie al fiuto del cane Maui durante un’operazione i controllo del quartiere San Berillo Vecchio. La busta era nascosta in un anfratto di alcuni locali in disuso. Gli agenti hanno anche notato la presenza nelle immediate vicinanze di materiale per il confezionamento e di un bilancino di precisione, anch’essi sequestrati a carico d’ignoti, a conferma di un’attività di spaccio al minuto.