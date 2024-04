Seduce un ingegnere romano su una chat di incontri e gli spilla migliaia di euro: indagata palermitana

la truffa

Lui aveva anche lasciato la moglie, ma non aveva mai incontrato la donna

Avrebbe adescato su una chat di incontri un ingegnere romano di 30 anni più vecchio, l’avrebbe sedotto, convinto a lasciare la moglie e gli avrebbe spillato decine di migliaia di euro. Tutto al telefono perchè i due non si sono mai incontrati. Dopo aver scoperto che la donna gli aveva raccontato una serie di bugie e l’aveva truffato, la vittima ha presentato denuncia a Roma. L’inchiesta, come scrive il quotidiano online Livesicilia, è stata trasmessa a Palermo perchè la presunta autrice della truffa è residente nel capoluogo. Ma quello messo a segno nei confronti del professionista non sarebbe l’unico raggiro commesso dall’indagata che, sospettano gli investigatori, potrebbe essere una seduttrice seriale.

