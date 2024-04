Trovato morto nella Valle dei Templi il turista tedesco scomparso ieri durante una visita al giardino della Kolymbethra

LA RICERCHE

L’uomo, colto da malore, è stato ritrovato cadavere in un dirupo di San Nicola

È stato trovato morto dai vigili del fuoco il turista tedesco di 74 anni, Rudolf Peter Bruderle, che ieri, poco prima di pranzo, era scomparso durante la visita al giardino della Kolymbethra di Agrigento. L’uomo, colto da malore, è stato ritrovato cadavere in un dirupo di San Nicola. La procura di Agrigento ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

A mobilitarsi per le ricerche anche polizia, carabinieri, Gdf, forestale, esercito e protezione civile. Durante la notte sono arrivati anche i pompieri del distaccamento regionale di Palermo con due unità cinofile, attrezzature per il rilevamento dei segnali telefonici e droni a scansione termica. Al lavoro pure i nuclei speciali di Topografia applicata al soccorso, sempre dei vigili del fuoco. A dirigere le ricerche e coordinare le forze dell’ordine, sul posto, il questore Tommaso Palumbo che si è tenuto in contatto la prefettura.

