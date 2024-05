Picchia la compagna 20enne: un vicino di casa lancia l’allarme

Trapani

L'uomo l’avrebbe percossa, tirata per i capelli e scaraventata per terra, colpendola con calci e pugni, minacciandola di morte anche con l’utilizzo di un coltello e di un fucile da sub

Accecato dalla gelosia picchia e minaccia di morte la compagna 20enne. E’ accaduto a Trapani, dove gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, svegliato in piena notte dal rumore di vetri e oggetti andati in frantumi e le urla di una donna.

I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno messo al sicuro la vittima. Gli agenti hanno accertato che il suo convivente, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, a causa della gelosia morbosa, l’avrebbe percossa, tirata per i capelli e scaraventata per terra, colpendola con calci e pugni, minacciandola di morte anche con l’utilizzo di un coltello e di un fucile da sub. Le scene di violenza domestica si sarebbero ripetute anche in altre circostanze, ma la donna non aveva mai trovato la forza di denunciare il suo compagno.

