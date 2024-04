Urta spalla di un coetaneo, sedicenne picchiato a sangue dal branco

IL caso

E' successo davanti il Teatro Massimo a Palermo

Un 16enne è stato aggredito da un gruppo di suoi coetanei a Palermo per futili motivi. E’ successo la notte tra sabato e domenica scorsi davanti al Teatro Massimo. La vittima è ricoverata all’ospedale Civico con la mandibola fratturata, ematomi sul naso, sulla spalla e sulla nuca per le percosse subite, con una prognosi di 15 giorni.

Sul caso indagano i Carabinieri che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero aver immortalato la scena e la via di fuga degli aggressori. Ai militari dell’Arma il sedicenne ha raccontato che l’aggressore lo ha minacciato anche sui social.