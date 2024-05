Catania, con Sapien24 tornano a vivere Goliarda Sapienza e il suo legame con San Berillo

TRAME DI QUARTIERE

A cento anni dalla nascita spettacoli, reading e una passeggiata culturale

“Sapien24” è un festival multidisciplinare dedicato al centenario dell’attrice, regista e scrittrice Goliarda Sapienza, considerata come una delle scrittrici più significative della letteratura italiana del Novecento.Domani e sabato si omaggerà l’artista catanese nei luoghi in cui trascorse la sua infanzia e adolescenza: nel quartiere San Berillo. Una due-giorni di spettacoli, reading, focus dedicati al mondo sapienzano e occasioni di dibattito aperto con la partecipazione di artisti, studiosi e appassionati della poliedrica scrittrice catanese.

La cooperativa sociale di comunità Trame di Quartiere “apre le porte” alla sua creatività grazie all’idea e alla preziosa collaborazione di Cono Cinquemani, cultore di studi linguistici, paroliere e autore. L’intento dell’evento è quello di creare un varco in grado di coinvolgere appassionati, lettori, curiosi e studiosi dell’artista che così tanta ispirazione trasse dai vicoli del quartiere San Berillo.

A cento anni dalla sua nascita, si intende offrire un omaggio a quei luoghi e ai personaggi che hanno caratterizzato la sua “autobiografia delle contraddizioni”. Si ritorna nei vicoli in cui Iuzza imparò il desiderio, la magia del teatro e il fascino della pellicola, per reinterpretare il cambiamento delle relazioni di coloro che il quartiere lo abitano ancora oggi.

L’obiettivo è offrire un’esperienza che ci permetta di farci guidare dallo sguardo di Goliarda, di imparare dalla sua fragilità e dal suo genio per stare bene insieme e vivere i luoghi che attraversiamo in modo sempre nuovo e inedito e soprattutto nel massimo rispetto.

“Sapien24” si muoverà su due ambiti d’interesse: la poliedricità artistica di Goliarda Sapienza e la relazione con il quartiere di nascita, San Berillo.

Il programma

Il programma delle due giornate prevede, per domani, l’apertura alle 18 di un percorso espositivo curato da Trame di Quartiere e dedicato a Goliarda Sapienza, con un focus sulla mappatura dei “Luoghi di Goliarda”, sul teatro e il cinema tra passato e presente e installazioni legate alla vita del quartiere oggi (presso palazzo De Gaetani, Trame di Quartiere); nel percorso sarà presente anche l’installazione video “Udite… udite… La storia di Goliarda che fu scrittrice!”, ideazione e regia di Maria Arena. Alle 19, Trame di Quartiere ospiterà il debutto italiano dello spettacolo teatrale “Amara Sapienza”, scritto e diretto da Giulia Bocciero, produzione della compagnia Nouvelle Plague, ispirato all’opera e alla vita di Goliarda Sapienza (ingresso gratuito). Alle 21, la proiezione del film “Il porto delle nebbie” di Marcel Carné (Cinema King, via Antonio De Curtis 14).

Sabato, il programma prevede al mattino la passeggiata letteraria “I luoghi di Goliarda” condotta da Cono Cinquemani e gli operatori di Trame di Quartiere. Il percorso si snoderà per il quartiere di San Berillo attraverso un gioco di corrispondenze storiche e letterarie, per ri-scoprire i luoghi in cui agirono la scrittrice e i personaggi dei suoi romanzi attraverso un’esplorazione finalizzata a valorizzare la sua personalissima qualità narrativa (evento sold out).