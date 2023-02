“Dove non batte il sole” , il romanzo di Carmelo Sardo che racconta le vite "perdute" in carcere

Il giornalista e scrittore agrigentino Carmelo Sardo, caporedattore del tg5, sarà in Sicilia per un breve tour di presentazione del suo nuovo romanzo “Dove non batte il sole” edito da Bibliotheka Edizioni.

Venerdì 3 febbraio al circolo Empedocleo di Agrigento hanno parlato con Carmelo Sardo anche il giudice dell'ufficio del gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto. Ha moderato Salvo Di Caro ed è intervento dell’ex agente penitenziario Lillo Rizzuto. Letture di Lina Gueli. L'iniziativa è stata organizzata da Alessandro Accurso Tagano, titolare della più importante libreria di Agrigento nonché attivissimo animatore culturale.

“Dove non batte il sole” affronta temi molto cari allo scrittore agrigentino: le incongruenze della giustizia, la mafia, il carcere, l’ergastolo. Una storia che ha al centro un giovane studente a cui vengono uccisi i genitori gioiellieri in una rapina che si aspetta giustizia dallo Stato, ma succedono fatti realmente accaduti in storie analoghe, che costringono il giovane a fare dele scelte che condizioneranno per sempre la sua vita.

