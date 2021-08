"La coppola di velluto nero" approda a Mandanici

"La coppola di velluto nero", romanzo che conclude la trilogia di gialli in "salsa messinese" del giornalista Cesare Giorgianni, sarà presentato martedì 24 agosto, alle ore 21, nel Museo etno-antropologico di Mandanici. Il libro è dedicato ai giornalisti siciliani uccisi dalla mafia. Sarà presente all'evento anche Sonia Alfano, figlia di Beppe, assassinato a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993 e al quale è stata intestata la redazione di Messina del quotidiano La Sicilia. Fanno parte della trilogia anche i romanzi "Morte a Taormina" (2016) e "Il rifugio della morte" (2019). In precedenza, Cesare Giorgianni ha scritto anche "Baracche e schiavitù nell'Europa del XX secolo" (2015), un racconto in "presa diretta" del padre Alfredo, prigioniero in un campo di concentramento nazista nella Germania del Nord.

