Fincantieri firma contratto da 1,18 miliardi con l’Indonesia

agenzia

Fornitura di 2 pattugliatori. Si conferma crescita nella Difesa

TRIESTE, 28 MAR – Fincantieri e il ministero della Difesa indonesiano hanno firmato un contratto per la fornitura di due Unità PPA (Pattugliatori polivalenti di altura), per un valore di 1,18 miliardi di euro. Si tratta di navi “altamente flessibili” e con un alto livello tecnologico, capaci di svolgere operazioni di pattugliamento, di soccorso in mare, di Protezione civile e di “combattere in prima linea”, come è spiegato in una nota. Le navi, in origine destinate alla Marina Militare italiana, sono in costruzione e allestimento nei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano, in Liguria. Le unità sono lunghe 143 metri e possono viaggiare oltre i 32 nodi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA