Il gas chiude in rialzo a 30,91 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

agenzia

MILANO, 02 MAG – Ha chiuso in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno hanno guadagnato il 7,6% a 30,91 euro al MWh. Sulle quotazione pesa la richiesta di gas naturale liquefatto (Gnl) in Asia, dove è più vantaggioso approdare per le navi che lo trasportano rispetto all’Europa.

