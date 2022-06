Amazon: sbarca in Usa il 'Made in Italy Days'

WASHINGTON, 01 GIU - Sbarcano negli Stati Uniti i 'Made in Italy Days', iniziativa promossa da Amazon in collaborazione con la Farnesina e l'Agenzia Ice per valorizzare i migliaia di prodotti Made in Italy in otto mercati chiave - Italia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti, e presentata lunedi' scorso al Ministero degli Esteri. L' appuntamento sara' domani presso l'Ambasciata Italiana a Washington in coincidenza con le celebrazioni della Festa della Repubblica. Amazon ha infatti portato nella capitale Usa una delegazione di piccole e medie imprese italiane che vendono prodotti Made in Italy - dal cibo alla moda al design ai mobili - per esporre i loro prodotti di fronte a un pubblico internazionale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA