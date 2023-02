Ansaldo Energia: Urso, ricapitalizzazione per asset strategico

ROMA, 02 FEB - "Siamo convinti che Ansaldo Energia sia un asset strategico del Paese da tutelare e rafforzare. Bene l'impegno ribadito con chiarezza da Cassa Depositi e Prestiti, presto un confronto anche con il sindacato. Lavoriamo nella stessa direzione. La ricapitalizzazione è un passo necessario per il rilancio aziendale e un piano industriale assertivo che parta dal ramo energia e dalla costruzione di turbine". Così il ministro dell'industria e del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio ai social.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA