Antitrust: Generali, addebiti infondati

ROMA, 09 AGO - Generali Italia "garantisce sempre la più ampia cura e tutela di clienti e terzi danneggiati, anche promuovendo importanti e incisive azioni antifrode, prestando massima attenzione al rispetto delle norme in ogni fase del processo di liquidazione dei sinistri". Lo afferma Generali in seguito alla decisione dell'Antitrust sulla multa . "Riteniamo infondati - si legge in una nota - gli addebiti che ci vengono imputati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "per asserite pratiche commerciali scorrette relative alla liquidazione dei sinistri RCA. Per questo motivo intendiamo impugnare il procedimento".

