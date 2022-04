Atlantia: stampa, l'Opa dei Benetton già mercoledì

ROMA, 11 APR - I Benetton e il fondo Blackstone sarebbero pronti a lanciare un'Opa difensiva su Atlantia già mercoledì. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicino alla vicenda. Le stesse fonti spiegano anche che la holding Edizione, che controlla il 33% di Atlantia, punta a coinvolgere gli altri azionisti nel piano di rilevare la società e fare poi il delisting, cioè toglierla dalla Borsa, e in quest'ottica insieme al fondo Blackstone, starebbe dialogando con il fondo sovrano di Singapore Gic Pte e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per studiare il progetto. Insieme Gic e Crt controllano il 13% di Atlantia. Intanto il titolo inverte la rotta in Borsa e torna a salire dopo aver aperto gli scambi stamane in deciso calo.

