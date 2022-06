Bat: Palazzetti, Italia importante nella nostra strategia

ROMA, 22 GIU - "Con l'acquisto di 30 milioni di tabacco italiano vogliamo dimostrare l'importanza che il Paese riveste nella strategia globale di Bat. Il nostro è un impegno che si traduce concretamente anche in investimenti diretti a supporto della filiera". Così la presidente e amministratore delegato di Bat Italia e area director Sud Europa, Roberta Palazzetti, in occasione del convegno "Una filiera tabacchicola innovativa e sostenibile: Bat e il progetto Terraventura", nel corso del quale è stato annunciato l'avvio di una call for ideas, per startup e Pmi, focalizzata su digitalizzazione e sostenibilità. "L'innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale - ha spiegato - sono alla base del nostro impegno per il settore tabacchicolo italiano, e vogliamo dimostrarlo ancora una volta chiamando a raccolta i migliori talenti in Italia, valorizzandoli e invitandoli a contribuire a un'agricoltura più sostenibile, basata su occupazione di qualità, tutela dell'ambiente e innovazione". "Crediamo - ha sottolineato - nella costruzione di una filiera più sostenibile, e intendiamo guidare tutti i nostri stakeholder in questo percorso virtuoso che abbiamo intrapreso da tempo: una transizione dove vogliamo che l'Italia sia protagonista, al centro della nostra visione per un "a better tomorrow', un futuro migliore, più verde, più innovativo, più sostenibile, per i consumatori e le comunità in cui operiamo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA