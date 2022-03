Benzina, ministro Patuanelli: «Interventi per evitare i rincari, già in settimana»

«Stiamo valutando il taglio delle accise che non è differibile a mio avviso. Così come bisogna valutare altre tipologie di interventi non solo a livello nazionale ma anche europeo». Lo ha detto il ministro Patuanelli intervenuti al convegno di Afidop contro il Nutriscore. Il decreto per ridurre il prezzo dei carburanti ha detto il ministro «sarà pronto sicuramente questa settimana. Il tema è riuscire a capire come reperire le risorse necessarie per un intervento che sia percepibile da imprese e cittadini».

Secondo il ministero «è una spirale che va interrotta: c'è un aumento dei prezzi al consumo, una diminuzione dei consumi e un minor potere di acquisto delle famiglie. Questa cosa rischia di farci perdere quel momento di crescita che avevano faticosamente conquistato con le politiche economiche messe in campo».



