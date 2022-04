Bonomi,grazie a imprese inflazione contenuta ma non reggiamo

TORINO, 04 APR - "Se abbiamo l'inflazione core all'1,7%, mentre in Europa è al 3%, è perché abbiamo assorbito nelle nostre filiere gli aumenti delle materie prime, quando le troviamo, e dell'energia. Ci stiamo tenendo dentro questi aumenti ma oggi non possiamo più reggere. Produrre è diventato antieconomico". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, concludendo il convegno organizzato da industriali piemontesi e Intesa Sanpaolo. "Il 16% delle imprese ha ridotto o interrotto le produzioni, se continuiamo così si aggiungerà un altro 30% nei prossimi mesi. Se andiamo a scartamento ridotto è un problema per il Paese", ha ribadito.

