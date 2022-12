Borsa: Asia in ordine sparso, occhi sui tassi, Tokyo +0,24%

MILANO, 06 DIC - Si sono mossi in ordine sparso i principali listini di Asia e Pacifico dopo dati Usa migliori delle stime, che hanno alimentato i timori su una possibile nuova stretta della Fed sui tassi. Proprio stamane li ha alzati di 25 punti base la Banca Centrale Australiana, come da stime, riservandosi un margine di flessibilità per le decisioni future. Tokyo ha guadagnato lo 0,24% e Shanghai lo 0,02% mentre Taiwan ha ceduto l'1,68%, Seul l'1,08% e Sidney lo 0,47%. Ancora aperte Hong Kong (-0,52%), Mumbai (-0,57%) e Singapore (-0,58%). Negativi i futures sull'Europa, contrastati invece i contratti sui listini Usa. Meglio delle stime gli ordini di fabbrica tedeschi in ottobre, saliti dello 0,8% a fronte di un +0,1% previsto dopo un calo del 2,8% nel mese precedente. In arrivo dagli Usa il saldo della bilancia commerciale e le anticipazioni dell'Api (American Petroleum Institute) sulle scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo si conferma in rialzo (Wti +0,88% a 77,61 dollari al barile) insieme al gas naturale (+2,82% a 138,5 euro al MWh ad Amsterdam), mentre compare il segno meno davanti alle quotazioni di tutti i metalli a partire dall'oro (-1,35% a 1.771,05 dollari l'oncia). Dollari stabile sotto la parità sull'euro, in rialzo invece sullo yen e debole nei confronti della sterlina. Sulla piazza di Tokyo positiva la catena commerciale Fast Retailing (+2,04%), contrastati invece gli automobilistici Honda (+0,83%) e Toyota (-0,38%). In campo finanziario debole Daiwa Securities (-1%), fiacca Nomura (-0,06%), positiva Mitsubishi Ufj (+0,89%).

