Borsa: Europa apre in rialzo, mercati guardano a banche centrali

MILANO, 09 DIC - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulle prossime decisioni delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. I mercati salutano con grande favore la possibilità che la Cina decida di allentare le misure di contenimento per il Covid. Avvio in rialzo per Londra (+0,23%), Francoforte (+0,43%) e Parigi (+0,37%). Sul fronte valutario l'euro si rafforza ancora sul dollaro a 1,0567.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA