Borsa: Europa chiude in rialzo, a picco Mosca (-4,9%)

MILANO, 14 APR - Chiusura in rialzo per le Borse europee che schivano una temuta accelerazione nel rialzo dei tassi da parte della Bce, con il rinvio a giugno delle decisioni in attesa di un quadro più completo degli effetti della guerra in Ucraina. Londra ha chiuso in rialzo dello 0,47% a 7.616 punti, Parigi dello 0,72% a 6.589 punti mentre Francoforte dello 0,62% a 14.163 punti. A picco Mosca, dove l'indice Moex ha perso il 4,9%, nella sua quinta seduta consecutiva in ribasso. Un filotto costato al listino quasi l'8,7% del suo valore, sotto il peso delle sanzioni e in un escalation di tensione che oggi ha portato a nuove minacce ai Paesi baltici.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA