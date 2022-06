Borsa: Europa in rialzo, Londra +0,2%

MILANO, 21 GIU - Si apre in rialzo la seduta sulle principali Borse in Europa. L'indice di riferimento della City guadagna in avvio lo 0,2%, a Parigi il listino sale dello 0,4%, A Francoforte dello 0,52% e a Madrid dello 0,46 per cento.Le azioni dei titoli del settore energetico, in particolare petrolio e gas, sono sotto osservazione: TotalEnergies sale dello 0,74%, Eni dell'1,03%, Repsol dell'1,6%, Equinor dello 0,68%, Shell dell'1,2%, Bp dell'1,15 per cento.

