Borsa: Europa positiva guarda a Wall Street, Milano +0,4%

MILANO, 08 AGO - Borse europee positive mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Nel Vecchio continente calano i rendimenti dei titoli di Stato fatta eccezione per quelli Italiani che sono in lieve aumento al 3,017%. Sale anche lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 213 punti base. Sul fronte valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,0192 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 sale dello 0,6%. In rialzo Parigi e Madrid (+0,8%), Francoforte (+0,6%), Londra (+0,5%) e Milano (+0,4%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,5%) e dalle auto (+1,1%). In positivo anche le utility (+0,9%), con il gas che ad Amsterdam scende a 195 euro al megawattora (-0,2%). Tiene l'energia (+0,3%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 87,9 dollari al barile (-1,2%) e il brent a 93,7 dollari (-1,2%). Tra i metalli è in rialzo l'oro a 1.778 dollari l'oncia (+0,2%) e l'argento a 20,15 dollari (+1,2%). A Piazza Affari in ordine sparso le banche con Banco Bpm (-1,5%), Mps (-1,1%), Intesa (+0,2%) e Bper (+2,8%). In negativo Pirelli (-1,4%) con e Eni (-0,4%). Seduta tonica per Tenaris (+1,5%) e Campari (+1,4%).

