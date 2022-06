Borsa: Europa positiva malgrado Wall Street, Milano +0,4%

MILANO, 02 GIU - Le borse europee si confermano in cauto rialzo mentre Wall Street arretra alla luce dei dati sul mercato del lavoro americani e mentre Opec+ ha deciso di aumentare la produzione nei prossimi due mesi: il greggio, che era in calo in attesa dell'esito della riunione, invece che perdere ancora terreno ha annullato i ribassi e ora guadagna (Wti +0,14% a 111,5 dollari al barile, Brent +0,06% a 116,3). Parigi resta la migliore (+1,1%), seguita da Francoforte (+0,67%) mentre Milano fa più fatica (+0,41%) mentre lo spread Btp-Bund si amplia ancora (a 203,8 punti col rendimento del decennale italiano al 3,24% e quello del Bund all' 1,2%. A Piazza Affari brilla Moncler (+2,9%) con Iveco (+1,9%), resta pesante Saipem (-1,67%). Deboli anche Terna (-1%) ed Hera (-1%) .

