Borsa: Europa riprende a correre, Milano +2,3%

MILANO, 11 MAG - Ancora uno scatto per le Borse europee con Milano in testa che risale e guadagna con il Ftse Mib il 2,3%. In luce sempre Unicredit che sale del 10,4% a 9,34 euro sempre sui livelli del 22 aprile scorso. Lo spread tra Btp e Bund scende ancora e tocca i 192 punti con il rendimento del decennale italiano al 2,95%. La fiducia ritrovata dai listini, dopo il breve stop per effetto dell'inflazione Usa, è testimoniato anche dal +2% di Parigi. Così come riprendono coraggio Francoforte (+1,5%) e Londra (+1%). .

